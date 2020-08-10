Личная обида: Смехов объяснил скандальный уход Гармаша из «Современника»

https://static.news.ru/photo/d41fb134-db09-11ea-9288-fa163e074e61_660.jpg Вениамин Смехов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обернувшийся скандалом уход Народного артиста РФ Сергея Гармаша из театра «Современник» является следствием личной обиды. Быть судьёй взрослым людям из театрального круга — занятие неблагодарное, заявил актёр Вениамин Смехов.

По его словам, он отнёсся к произошедшему «с логической точки зрения».

Замечательный артист написал открытое письмо. Его некоторые собратья по театру восприняли как послание вождя, которого государство не заметило и назначило другого. То есть здесь тема личной обиды. Понимаю, — сказал Смехов в интервью MK.ru.

Он предположил, что Гармаш решил уйти, потому что имел иное представление о будущем «Современника» и себя в нём. Актёр имеет на это полное право, отметил он, уточнив, что тот «мог бы спокойно покинуть театр».

Гармаш объявил о своём уходе из «Современника» в конце июля, чем спровоцировал скандал в театральном сообществе. Своё решение он объяснил «чудовищной ситуацией» в театре, где уничтожены все традиции, сохранённые под руководством Галины Волчек. По его словам, с приходом Виктора Рыжакова началась «расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».

Актёр служил в театре с 1984 года. Он играл в таких спектаклях, как «Вишнёвый сад», «Карамазовы и ад», «Три товарища».

Рыжаков был назначен худруком «Современника» в декабре 2019 года после смерти Волчек, которая возглавляла театр до него, но скончалась на 87-м году жизни.