«Нет сил говорить о футболе»: как землетрясения ударили по спорту в Турции Чемпионаты страны приостановлены, клубы снимаются с турниров, есть погибшие атлеты

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Страшные землетрясения в Турции, случившиеся в начале февраля, уже унесли жизни более 30 тысяч человек, и число жертв продолжает расти. Катаклизмы нанесли сокрушительный удар по всем сферам жизни страны, по спорту в том числе. NEWS.ru рассказывает, как землетрясения сказались на турецком футболе и других видах спорта.

В поисках Атсу

Сразу после первой волны подземных толчков, вызвавших масштабные разрушения, первенство страны по футболу было приостановлено. В эпицентре оказались футболисты и тренеры клуба турецкой Суперлиги «Хатайспор» в городе Антакья, который очень сильно пострадал от стихии.

После землетрясения из-под завалов оперативно достали троих футболистов клуба: Бурака Оксюза, Бертуга Йылдырыма и Керима Алыджи. Кроме того, были спасены двое членов тренерского штаба — Экрем Экшиоглу и Осман Атеш.

Однако самому звездному игроку «Хатайспора» Кристиану Атсу повезло меньше остальных. В первые часы после землетрясения появилась информация о его нахождении под завалами, после чего мировые СМИ тиражировали противоречащие друг другу новости. Несколько раз сообщалось о чудесном спасении экс-футболиста «Челси» и «Эвертона», однако информация то и дело опровергалась.

Фото: Robert Smith/www.imago-images.de/Global Look Press Кристиан Атсу

По последним данным, Атсу все еще находится под завалами. Его участь разделил спортивный директор команды Танер Савут. С момента землетрясения прошла неделя, так что шансы найти игрока и функционера живыми тают с каждым часом.

После таких событий руководство «Хатайспора» приняло сложное, но логичное в такой ситуации решение: клуб снимается с нынешнего розыгрыша чемпионата Турции. В практически полностью разрушенной стихией Антакье сейчас точно не до футбола.

Понять и простить

К такому же решению спустя несколько дней пришло и руководство еще одного клуба элитного турецкого дивизиона — «Газиантепспора». К счастью, никто из игроков и членов тренерского штаба команды серьезно не пострадал, чего не скажешь о стадионе команды в городе Газиантеп. Игравший за сборную Казахстана полузащитник клуба Александр Меркель отмечал, что клубу больше негде играть и тренироваться, а переезд в другой регион он называл маловероятным. Так и произошло: 12 февраля «Газиантеп» официально объявил о своем решении.

Мы продолжаем бороться, чтобы залечить раны, нанесенные землетрясением, от которого пострадал наш и 10 соседних городов. После такой катастрофы у нас даже нет сил говорить о футболе. В этих сложных условиях нашему клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность. В соответствии с решением, принятым советом директоров, «Газиантеп» отказывается от участия в Суперлиге и Кубке Турции в сезоне-2022/23, — говорится в заявлении.

Таким образом, в турецкой Суперлиге в нынешнем сезоне осталось 17 команд, однако в федерации футбола хотят во что бы то ни стало доиграть чемпионат. Функционеры также рассмотрят идею о сохранении мест в элитном дивизионе для «Хатайспора» и «Газиантепспора».

Бесконечный ужас

К сожалению, среди турецких спортсменов уже есть подтвержденные случаи гибели в результате землетрясения. Стихия унесла жизнь Ахмета Тюркаслана — голкипера клуба второго по силе турецкого дивизиона «Йени Малатьяспор». 28-летний вратарь оказался в обрушившемся здании и получил фатальные травмы.

Фото: GaziantepFK/Twitter Ахмет Тюркаслан

Подобным образом сложилась и судьба тренера «Искендерунспора» Ибрагима Халила Олмеза. Его смогли извлечь из-под завалов живым, но специалист скончался в реанимации. Землетрясение также унесло жизни волейболистов Эминджана Коджабаша и Мехмета Джана, представлявших команду «Малатья Беледиеспор». Спортсмены погибли в результате обрушения отеля в Малатье. В том же городе обломки дома нанесли несовместимые с жизнью травмы игроку женской сборной Турции по баскетболу 3×3 Нилайе Айдоган.

Сейчас практически все крупные спортивные соревнования в Турции приостановлены, несколько десятков спортсменов разной квалификации пока не найдены ни живыми, ни мертвыми. Землетрясение нанесло сокрушительный удар и по спортивной инфраструктуре нескольких турецких городов, однако их восстановление на данный момент — далеко не первостепенная задача.