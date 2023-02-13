Число жертв землетрясений в Турции превысило 30 тысяч

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

В районе турецко-сирийской границы число погибших возросло до более чем 30 000 человек

Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 31 643, сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям АФАД. Более 158 тысяч человек эвакуировали в другие области из опасной зоны. Произошли 2724 афтершока, подземных толчка вслед за основным, самым разрушительным.

Согласно последней информации, <...> в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг погибли в общей сложности 31 643 гражданина. 158 165 пострадавших от стихийных бедствий были эвакуированы, — указано в сообщении.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Происшествие повлекло масштабные разрушения и человеческие жертвы.

Турецкие аналитики оценили возможный экономический ущерб от землетрясений в $84 млрд, что составляет около 10% ВВП страны. Данная сумма намного превышает расчеты других экономистов, отмечает агентство. Основную долю в $70,1 млрд составили потери жилья, ущерб от повреждений инфраструктуры и потери национального дохода оценили в $10,4 млрд.