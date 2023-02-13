Баскетболистка сборной Турции погибла в результате землетрясения Баскетболистка сборной Турции Нилай Айдоган погибла в результате землетрясения

Фото: Международная федерация баскетбола FIBA

Игрок женской сборной Турции по баскетболу 3×3 Нилай Айдоган погибла в результате землетрясения, произошедшего в стране. Об этом сообщает пресс-служба Турецкой федерации баскетбола. Айдоган было 30 лет.

Мы с глубокой скорбью узнали, что Нилай Айдоган, игрок команды «Университет Чанкая», одной из команд женской баскетбольной Суперлиги, погибла в результате землетрясения. Выражаем соболезнования ее семье, близким и баскетбольной общественности, — говорится в сообщении.

По информации федерации баскетбола, девушка приехала в Малатью, чтобы навестить бабушку. Дом, в котором находились спортсменка и ее родственница, казался разрушен в результате землетрясения.

Ранее стало известно, что вратарь турецкого клуба «Ени Малатьяспор» погиб в результате землетрясения. Оказавшемуся под завалами Ахмету Тюркаслану было 28 лет. Жену спортсмена удалось спасти.

Футболист играл за «Ени Малатьяспор» с прошлого сезона. До этого он выступал за клубы «Османлыспор» и «Умраниеспор».

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Происшествие повлекло масштабные разрушения и человеческие жертвы.