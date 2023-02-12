В Турции снесут тысячи зданий после землетрясения Власти Турции заявили о необходимости сноса порядка восьми тысяч зданий после землетрясения

Фото: Onur Dogman/Global Look Press

Снос разрушенных домов в Турции

Почти восемь тысяч зданий подлежат обязательному сносу после землетрясений, затронувших десять провинций Турции, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство градостроительства и окружающей среды, оценившего более 132 тысяч зданий. К оценке состояния домов после природной катастрофы привлечены шесть тысяч специалистов.

На данный момент мы проверили 132 898 зданий в 10 провинциях. Из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12 617 зданий — в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений, — говорится в сообщении.

При этом более 31 тысячи зданий получили незначительные повреждения, а более 60 тысяч домов не пострадали вовсе.

В турецком ведомстве считают, что проверка всех зданий в 10 провинциях завершится в течение трех-четырех дней.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным за период с 1939 года. В стране объявлен семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, затронутых землетрясением, введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

12 февраля вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших в результате произошедших в стране землетрясений увеличилось до 24 617, пострадали более 80 тысяч человек.