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Косов устроил пьяный дебош и потерял работу

Ярослав Косов instagram.com/kosov_68

Ярослав Косов

спорт [ версия для печати ]

Бывший нападающий «Нефтехимика» Ярослав Косов устроил пьяный дебош в одном из отелей Казани в конце декабря 2018 года. После этого клуб расторг контракт со спортсменом.

Инцидент произошёл в отеле «Марриот», где хоккеист остался, не попав в заявку на матч с «Ак Барсом». По информации «Бизнес online», Косов громко ругался матом в коридорах отеля и распивал спиртные напитки. На просьбу прекратить игрок ответил отказом. На место происшествия была вызвана полиция. По статье «Мелкое хулиганство» Косов был оштрафован на 500 рублей и отпущен из участка, куда его доставили стражи порядка.

Это уже не первый подобный инцидент с участием Косова. В мае он был оштрафован за вождение в пьяном виде после выигрыша в составе «Ак Барса» Кубка Гагарина.

Косов провёл за команду 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

«Нефтехимик» попрощался с Косовым, писал News.ru.


#КХЛ #Нефтехимик
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