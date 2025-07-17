Жареные огурцы по-японски — пикантная закуска с азиатским акцентом! Этот необычный способ приготовления огурцов откроет вам новые грани привычного овоща! Хрустящая текстура в сочетании с остро-сладким соусом и ароматом кунжута создают неповторимый вкусовой букет. Идеальная закуска к азиатским блюдам или необычный гарнир к рыбе.

Ингредиенты

Огурцы свежие — 2 шт. (около 400 г)

Перец красный острый —1/5 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Масло растительное — 2 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Соус васаби — 0,5 ч. л.

Уксус рисовый — 0,5 ч. л.

Паприка молотая — 0,5 ч. л.

Кунжут — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Огурцы нарежьте длинной соломкой. Чеснок и перец порубите ножом. Обжарьте огурцы 2 минуты без перемешивания до легкой корочки. Добавьте чеснок и перец, жарьте еще 2 минуты, помешивая. Влейте соевый соус, добавьте васаби и уксус. Приправьте паприкой и солью по вкусу. В конце приготовления посыпьте кунжутом. Подавайте сразу, украсив зеленым луком.

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