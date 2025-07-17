Жареные огурцы по-японски — пикантная закуска с азиатским акцентом! Этот необычный способ приготовления огурцов откроет вам новые грани привычного овоща! Хрустящая текстура в сочетании с остро-сладким соусом и ароматом кунжута создают неповторимый вкусовой букет. Идеальная закуска к азиатским блюдам или необычный гарнир к рыбе.
Ингредиенты
- Огурцы свежие — 2 шт. (около 400 г)
- Перец красный острый —1/5 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Соус васаби — 0,5 ч. л.
- Уксус рисовый — 0,5 ч. л.
- Паприка молотая — 0,5 ч. л.
- Кунжут — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Огурцы нарежьте длинной соломкой. Чеснок и перец порубите ножом. Обжарьте огурцы 2 минуты без перемешивания до легкой корочки. Добавьте чеснок и перец, жарьте еще 2 минуты, помешивая. Влейте соевый соус, добавьте васаби и уксус.
- Приправьте паприкой и солью по вкусу. В конце приготовления посыпьте кунжутом. Подавайте сразу, украсив зеленым луком.
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