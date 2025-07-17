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17 июля 2025 в 09:30

Жареные огурцы по-японски — пикантная закуска с азиатским акцентом!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареные огурцы по-японски — пикантная закуска с азиатским акцентом! Этот необычный способ приготовления огурцов откроет вам новые грани привычного овоща! Хрустящая текстура в сочетании с остро-сладким соусом и ароматом кунжута создают неповторимый вкусовой букет. Идеальная закуска к азиатским блюдам или необычный гарнир к рыбе.

Ингредиенты

  • Огурцы свежие — 2 шт. (около 400 г)
  • Перец красный острый —1/5 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Соус васаби — 0,5 ч. л.
  • Уксус рисовый — 0,5 ч. л.
  • Паприка молотая — 0,5 ч. л.
  • Кунжут — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Огурцы нарежьте длинной соломкой. Чеснок и перец порубите ножом. Обжарьте огурцы 2 минуты без перемешивания до легкой корочки. Добавьте чеснок и перец, жарьте еще 2 минуты, помешивая. Влейте соевый соус, добавьте васаби и уксус.
  2. Приправьте паприкой и солью по вкусу. В конце приготовления посыпьте кунжутом. Подавайте сразу, украсив зеленым луком.

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огурцы
закуска
овощи
чеснок
соевый соус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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