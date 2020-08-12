За сутки в Москве выявили 689 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/a2c5d4f4-dc6e-11ea-8fe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 689 новых случаев коронавируса. В общей сложности за время пандемии COVID-19 заболели 249 611 жителей столицы.

В России за минувшие 24 часа зафиксировано 5102 новых заболевших в 84 регионах. Из них 1404 человека (27,5%) переносят болезнь без клинических симптомов. За всё время пандемии в России выявили 902 701 заболевшего в 85 субъектах.

Как писал NEWS.ru, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что результаты исследований вакцины от коронавируса опубликуют после экспертной оценки российскими специалистами.

Также за последние сутки в РФ зарегистрировали 129 смертей от COVID-19. Общее число жертв недуга в стране достигло 15 260.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Центром Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

В широкий оборот вакцина поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство она не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.