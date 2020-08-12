Результаты исследований вакцины от COVID-19 обнародуют после экспертизы

https://static.news.ru/photo/fac6b776-dc6f-11ea-b834-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Результаты исследований вакцины от коронавируса опубликуют после экспертной оценки российскими специалистами. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Как сообщает ТАСС, сейчас центр также готовит документы для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса для детей. Гинцбург отметил, что все добровольцы, которые примут участие в третьей фазе испытаний, будут застрахованы. Предполагается, что их компенсация будет не меньше, чем тот размер, которые получали соответствующие участники второй фазы.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Центром Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

В широкий оборот вакцина поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство она не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов, сообщал NEWS.ru.