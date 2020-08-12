Результаты исследований вакцины от COVID-19 обнародуют после экспертизы

Результаты исследований вакцины от коронавируса опубликуют после экспертной оценки российскими специалистами. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Как
11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Центром Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.
В широкий оборот вакцина поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство она не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов, сообщал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники