Воздушная клумба: как сочетать нежные оттенки в саду

Пастельные тона в цветнике создают атмосферу уюта и романтики. Такая клумба выглядит нежно и элегантно, даря ощущение спокойствия. Подобрать растения с мягкой цветовой гаммой проще, чем кажется, — главное знать проверенные сочетания.

Для основы композиции выберите многолетники с бледно-розовыми, сиреневыми и кремовыми оттенками. Пионы нежных сортов (например, Bowl of Cream или Pink Hawaiian Coral) станут акцентами. Дополните их воздушными гипсофилами, лавандой и серебристой полынью для текстуры. Из однолетников подойдут белоснежные петунии, бледно-голубые лобелии и персиковые бархатцы. Высаживайте растения ярусами: высокие — в центре или на заднем плане, среднерослые — в середине, почвопокровные — по краям. Добавьте злаки (овсяницу или зайцехвост) для движения и завершенности композиции. Такая клумба будет цвести волнами с мая по сентябрь.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.