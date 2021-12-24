Власти поддержали законопроект, ужесточающий наказание за пытки в колониях

Правительство России направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект, ужесточающий наказание за пытки в колониях для представителей власти, сообщается на сайте Госдумы. Согласно документу, за пытки будут наказывать лишением свободы сроком до 12 лет.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», предложенный в Госдуме сенатором Андреем Клишасом, не вызвал замечаний у министров.

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает, — говорится в документе.

В законопроекте отмечается, что принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Также вводится понятие «запугивание», в то время как понятие «истязание», наоборот, предлагают исключить. В свою очередь, понятие «пытка» будет также включать в себя запугивание с целью контроля над личностью.

Как отметил сенатор Андрей Клишас, проект переводит пытки со стороны представителей власти в категорию особо тяжких преступлений.

Накануне на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что пытки в российский колониях являются преступлениями, которые необходимо тщательно расследовать. Как отметил глава государства, уже возбуждено 17 уголовных дел, свыше десятка человек были уволены. Он также подчеркнул, что эти дела нужно довести до конца, чтобы всем была понятна неизбежность наказания за эти правонарушения.

14 декабря стало известно, что во Францию был вывезен ещё один видеоархив на 200 гигабайт с пытками заключённых. Речь идёт о видеозаписях из пенитенциарных заведений Красноярска, Забайкалья и Приморского края. Как рассказал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах.