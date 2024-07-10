В России продлили семейную ипотеку: кто может получить, какие условия

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В России продлили льготную семейную ипотеку до 2030 года, сообщили в пресс-службе Министерства финансов страны. Какие теперь условия для ее получения?

Кто может претендовать на семейную ипотеку, какой процент

В Минфине РФ пояснили, что данная программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

Ставка составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока.

«Сумма кредита — до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — до 6 млн рублей. Заемщик может оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму — до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос — 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на семейную ипотеку на покупку квартиры в новостройке могут претендовать семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей. Также претендовать на нее могут семьи, которые живут в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющих индивидуальные программы развития, и те, кто имеет двух несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида.

«При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ или договора подряда, обязательно с открытием эскроу-счета. Можно оформить только один льготный кредит — учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты. Законом о бюджете на реализацию программы „Семейная ипотека“ в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 223,8 млрд рублей. Изменениями в закон о бюджете предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 66,2 млрд рублей в связи с продлением программы до 2030 года. Дополнительные расходы по программе „Семейная ипотека“ будут зависеть от уровня ключевой ставки Банка России», — подчеркнули в Минфине.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отреагировали в Минстрое на новые условия семейной ипотеки

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что семейная ипотека напрямую направлена на повышение демографии, создание новых семей и рождение детей, что является одной из приоритетных задач правительства страны.

«Сейчас по поручению президента она продлена, адресность ее повысилась. С новыми параметрами ипотека также будет стимулировать жилищное строительство, в том числе в отдельных городах и субъектах, что благоприятно скажется на развитии экономики конкретных агломераций и сократит отток населения из своих родных регионов в мегаполисы», — рассказал Стасишин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Что говорил Путин о продлении семейной ипотеки и семейных выплатах

Весной 2024 года президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки с сохранением ставки не выше 6% для семей, имеющих детей в возрасте до шести лет.

«Продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6% годовых в течение всего срока кредитования», — говорилось в документе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

8 июля глава государства также попросил правительство и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку.

«Цель заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%. И вот разница между 13% и 6%, вот эта разница должна остаться в семье, в этом все дело», — отмечал президент.

Сегодня, 10 июля, Государственная дума приняла законопроект о ежегодной семейной выплате работающим родителям РФ, имеющим двух и более детей.

Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru объяснил, что уменьшение налоговой ставки на доходы физлиц для родителей, работающих в семьях с двумя и более детьми, позволит снизить их финансовую нагрузку.

«Разберем на примере порядок расчета семейной налоговой выплаты: семья из четырех человек живет в области, где на 2024 год прожиточный минимум составляет 14 835 рублей. Таким образом, исходя из показателей 2024 года, семья могла бы претендовать на семейное пособие, если общий годовой доход не превысит 1 068 120 рублей», — сказал он.

Часть уплаченного НДФЛ будут компенсировать работающим родителям, у которых есть два и более ребенка, со среднедушевым доходом менее полуторакратного размера минимального прожиточного минимума. Ставка снизится с 13% до 6%.

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