Погода в Москве на этой неделе: ждать ли жару, ливни и грозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в течение всей недели столбики термометров будут прогреваться примерно до плюс 30 градусов, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге в ближайшие дни?

Какая будет погода в Москве в течение недели

По словам Александра Шувалова, сильных осадков в столице в ближайшее время не прогнозируется, но в среду, 10 июля, могут пройти кратковременные дожди.

«В Москву возвращается жара. По сравнению с выходными температура воздуха значительно повысится и будет колебаться всю неделю в пределах 27–32 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров покажут 14–19 градусов тепла. Сильных осадков на грядущей неделе не прогнозируется. Но начиная со среды, 10 июля, в столице могут пройти местами кратковременные дожди», — рассказал он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что осадки также могут пройти в Москве во вторник и воскресенье, но погода ожидается достаточно комфортной.

«Исключением станут лишь вторая половина вторника, когда скользнет холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем, а также воскресенье, когда атмосфера выстрелит залповым ливнем высокой интенсивности. К концу будней части недели в условиях малооблачной погоды по ночам температура повысится до плюс 10–15, в середине дня — до плюс 25–30. Такой температурный фон превышает на 3–6 градусов климатическую норму, положенную на макушку лета, но не является аномальной жарой и уж тем более не сможет претендовать на рекорды тепла», — пояснил синоптик.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул, что в столичном регионе может быть объявлен высокий класс пожароопасности из-за повышения температуры и отсутствия осадков.

«На этой неделе опять жарко днем, солнца будет много, температура будет повышаться. Это значит, что к концу недели прогнозируется уже четвертый-пятый класс пожароопасности», — пояснил метеоролог.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что к середине недели в город придет антициклон из Калининграда, который принесет теплую и сухую погоду в регион.

«Антициклон от Калининграда придет в середине недели прямо к Санкт-Петербургу, а вместе с ним придет не только сухая, но и теплая погода с дневными температурами плюс 22–27 градусов. Следующий атмосферный фронт ждем только к пятнице, и, конечно, он принесет нам снова ливни и грозы», — рассказал специалист.

По данным центра «Фобос», в Санкт-Петербурге 10 июля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью — от плюс 11 до плюс 13 градусов. Днем — от плюс 21 до плюс 23 градусов. Ветер северо-западный умеренный.

11 июля будет малооблачная погода. Ночью — от плюс 12 до плюс 14 градусов. Днем — от плюс 25 до плюс 27 градусов. Ветер южный умеренный.

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