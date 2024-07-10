Жителям России продлили семейную ипотеку Минфин России продлил семейную ипотеку до 2030 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок действия льготной семейной ипотеки по ставке 6% годовых в России был продлен вплоть до 2030 года, сообщили в пресс-службе Министерства финансов страны. На нее могут рассчитывать семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ипотека предназначена для покупки квартиры или строительства собственного дома.

Семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года, — говорится в сообщении.

Для жителей Московской и Ленинградской областей размер кредита составляет 12 млн рублей. В остальных регионах сумма в два раза меньше. Россиянам также доступна ипотека на 30 и 15 млн рублей, однако на часть кредита, превышающую льготный лимит, будет действовать рыночная процентная ставка.

Также семейную ипотеку на новостройки могут получить семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей, — добавили в Минфине.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос выплат многодетным семьям на ипотеку. Глава государства напомнил, что они не должны переплачивать. По его словам, цель заключается в том, чтобы после всех вычетов россияне платили не больше 6%.