Магнитные бури сегодня, 10 июля: что будет завтра, тошнота, головокружение

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Сегодня, 10 июля, сильных магнитных бурь на Земле не ожидается, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 10 и 11 июля

По информации специалистов, сегодня в течение дня магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии. Геомагнитных ударов не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 1%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — рассказали эксперты ИКИ РАН.

Сервис my-calend сообщает, что ближайшая сильная магнитная буря ожидается завтра, 11 июля. Ее сила составит четыре балла.

«В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — рассказали авторы портала.

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Кому стоит следить за здоровьем во время геомагнитных ударов

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков пояснил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней, вроде гипертонии.

Он также предупредил: если своевременно не обратиться к медикам, то можно умереть.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — заявил медик.

Врач-терапевт Надежда Капнинская считает, что геомагнитные возмущения повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому такие явления могут быть крайне опасны для гипертоников.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам помимо препаратов для нормализации давления рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — отметила специалист.

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