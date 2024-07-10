В Госдуме объяснили, как будут работать семейные выплаты в России Депутат Чаплин: семьи с детьми смогут активнее участвовать в экономической жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уменьшение налоговой ставки на доходы физлиц для родителей, работающих в семьях с двумя и более детьми, позволит снизить их финансовую нагрузку, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Парламентарий отметил, что введение очередности выплат обеспечит справедливое распределение финансовой помощи. Начальный расчет семейной выплаты до вычета подоходного налога позволит большему числу семей получить поддержку.

Разберем на примере порядок расчета семейной налоговой выплаты: семья из четырех человек живет в области, где на 2024 год прожиточный минимум составляет 14 835 рублей. Таким образом, исходя из показателей 2024 года, семья могла бы претендовать на семейное пособие, если общий годовой доход не превысит 1 068 120 рублей, — сказал депутат.

Парламентарий отметил, установление правительством порядка и условий назначения семейной выплаты обеспечит прозрачную и понятную систему получения финпомощи. Ясные критерии и процедуры сократят бюрократические барьеры и гарантируют равный доступ к компенсациям для всей семей, которые соответствуют установленным требованиям. В результате принятых мер родители с детьми смогут активнее участвовать в экономической жизни России и активнее справляться с финансовыми трудностями.

В соответствии с изменениями в законопроект о семейной выплате, часть уплаченного НДФЛ будут компенсировать работающим родителям, у которых есть два и более ребенка, со среднедушевым доходом менее полуторакратного размера минимального прожиточного минимума. Ставка снизится с 13% до 6%. При назначении выплат будут учитываться дети до 18 или до 23 лет, учащиеся на дневном отделении вуза.

Ранее стало известно, что срок действия льготной ипотеки по ставке 6% годовых в России продлен до 2030 года. Пользоваться предложением могут семьи с детьми, где воспитывается как минимум один ребенок в возрасте до шести лет.