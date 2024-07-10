Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июля, фото, видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале продемонстрировала кадры, как панда Катюша хотела забрать ветки бамбука у своей мамы Диндин. Какие еще последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша пыталась поужинать бамбуком

На опубликованном видео показано, как Катюша и Диндин сидят на деревянном настиле в большом вольере и грызут бамбук. Маленькая панда в какой-то момент захотела взять несколько стеблей у своей мамы, чтобы поужинать, но та продолжала уверенно их жевать и не хотела делиться со своей дочкой. После этого Катюша решила пойти поиграться, чтобы не мешать Диндин.

«Катюша убеждена, что мамины веточки самые вкусные. Но не всегда их удается забрать у Диндин», — подписала видеозапись директор столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале обратили внимание, что Диндин очень умело управляется с бамбуком и ей виднее, что должна кушать ее дочка.

«Удивляюсь, как Диндин так профессионально ест бамбук. У нее как будто человеческие руки, а не медвежьи лапы. А Катерина должна понимать, что если мама ест, то к ней не надо приставать. И она лучше знает, какая пища необходима дочке»;

«Мама не просто так не дает веточки Катюше, а это ее метод обучения, чтобы Катюша сама училась очищать себе бамбук для еды! Объясняли же уже, что Диндин и сталкивает Катюшу с высоты, чтобы она училась падать, и, например, оттаскивает откуда-то и так далее. Очень интересно наблюдать за методами воспитания Диндин»;

«С самого рождения Катюши наблюдаю за малышкой и мамой. С лица не уходит улыбка и хорошее настроение. Вчера посетили с дочерью зоопарк. Увидели своими глазами Диндин и Катюшу. Жуи спал. Но хотелось бы вот за такими именно моментами понаблюдать», — писали пользователи Сети.

Почему за развитием Катюши наблюдает так много людей

Светлана Акулова пояснила, что Катюша и большие панды в целом нравятся посетителям зоопарка из-за их веселых и игривых повадок.

«Хоть панды относят к классу медвежьих, но у них повадки енотов, и именно этим, своей милостью, движениями, им всегда надо куда-то залезть, что-нибудь сломать, с чем-то поиграть, а также их харизматичный и веселый нрав понравились посетителям. Именно этот период становления и роста нашей малышки, конечно, дает большой задел для науки и природоохранной программе», — сказала она в интервью факультету медиа университета «Синергия».

Также генеральный директор Большого Московского государственного цирка и народный артист России Эдгард Запашный в беседе с NEWS.ru отмечал, что Катюша стала популярной из-за того, что она родилась в искусственной среде, а для России это был первый опыт.

«Не стоит забывать, что она была рождена в искусственных условиях. Она — первенец у панды Диндин. И это событие планетарного масштаба, поэтому я совсем не удивляюсь популярности этой панды. Также Московский зоопарк этот интерес грамотным образом поддерживает», — заявлял он.

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