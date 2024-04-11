В подвале дома Петербурга жили «дети-маугли»: как их нашли, где родители

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подвал, где жила семья, в представлении ИИ

Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении родителей троих мальчиков, которые проживали с отцом в подвале дома в антисанитарных условиях. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования. Какое наказание грозит отцу и матери несовершеннолетних, которых в СМИ назвали «детьми-маугли», как родители объяснили сложившуюся ситуацию и что соседи рассказали об этой семье — в материале NEWS.ru.

Как обнаружили семью в подвале

Жители заметили во дворе дома № 14 на Московском шоссе мальчика, который, несмотря на прохладную погоду, бегал по улице практически голым. На его теле виднелись ссадины, он был вымазан краской. Жители предположили, что ребенок является беспризорником, и сообщили о нем в полицию. Когда сотрудники МВД и инспектор по делам несовершеннолетних прибыли на место, мальчик рассказал им, что живет в подвале девятиэтажного дома вместе с отцом и двумя братьями. Несовершеннолетний добавил, что вышел на улицу, так как отец отправился в магазин и забыл закрыть дверь.

Сотрудники МВД обнаружили еще двух детей в подвале дома. Выяснилось, что мальчикам шесть, четыре и два года. По данным Telegram-канала SHOT, они жили в полной антисанитарии. В подвале стояли раскладушки, грязный диван, валялись остатки еды и мусор. Дети были в грязной одежде. При этом подвальное помещение было подключено к системе энергоснабжения, в нем были установлены унитаз и раковина.

KP.RU отмечает, что рядом с желтым, ржавым туалетом бегали крысы. На кухонном столе стояла загаженная мультиварка с баландой из крупы.

«При проверке места проживания детей специалисты зафиксировали полную антисанитарию, в которой воспитывались мальчики. Полицейские директивно решили изъять дошкольников и отправить их в больницу», — заявили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Медики диагностировали у мальчиков кашель и симптомы ОРВИ, но заявили, что их жизни ничего не угрожает. Полицейские дождались мужчину, который назвал себя отцом несовершеннолетних. При этом он не смог подтвердить факт родства с ними. В свидетельствах о рождении детей в графе «отец» стоит прочерк.

Мужчину доставили в отдел полиции, а после допроса отпустили. Он вернулся в подвал дома.

Что мужчина рассказал о жизни мальчиков

36-летний Артур рассказал KP.RU, что раньше мальчики проживали в Петербурге с матерью Анастасией. Потом она переехала с детьми в Самару к своему ухажеру. По словам мужчины, мальчикам не понравился новый избранник матери, и они попросили его увезти их обратно в Петербург. Так дети перешли на попечение Артура.

Он подчеркнул, что любит сыновей и старался их хорошо воспитывать. По словам отца, он читал им книги, играл с ними, обучал их программированию, но не выпускал на улицу. Мальчики не ходили в школу и детский сад. Артур добавил, что ушибы на их телах — это следы от масляных красок.

Он отметил, что не собирался постоянно жить в подвале. По словам мужчины, он четыре месяца копил деньги на аренду квартиры и собирался переезжать вместе с сыновьями.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Подвал, где жила семья, в представлении ИИ

Что известно о матери детей

Вскоре после обнаружения «мальчиков-маугли» в Петербурге появилась их мать — 31-летняя Анастасия. Она подтвердила, что Артур является отцом всех троих мальчиков, но не вписан в свидетельства о рождении.

По словам женщины, она приехала в Петербург, как только узнала о том, что детей забрали у отца. Анастасия заявила, что намерена разобраться во всем и вернуть их домой. Пока женщине не разрешают увидеться с сыновьями в больнице. Мать мальчиков отметила, что находится на связи с правоохранительными органами и готова предоставить им документы, фотографии — все, что понадобится.

«Я адекватный человек. Я люблю своих детей», — сказала женщина.

Она добавила, что не знала о том, в каких условиях они проживают. По словам женщины, когда отец забирал детей из Самары, он не жил в подвале.

По данным 78.ru, Анастасию ранее привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, в ее криминальном багаже — уголовная статья за кражу в магазине.

Как соседи описывают отца «детей-маугли»

По словам соседей, Артур проживает в подвале дома уже несколько месяцев. Раньше он приезжал туда на работу. В соседнем помещении находится компьютерная мастерская. На подоконнике в рабочем помещении лежат фотографии, на которых запечатлены дети с отцом или матерью.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Подвал, где жила семья, в представлении ИИ

«Он каждое утро приезжал на самокате, а потом, видимо, решил, чего время тратить, и перебрался сюда. Вопросов к нему не было: не пил, не курил, не шумел. Обычный парень, с бородой», — сказали соседи.

Они отметили, что ранее видели Артура с одним из сыновей. Иногда они гуляли по утрам на детской площадке. Но о том, что у мужчины трое сыновей, никто не знал. Продавцы магазина, расположенного рядом с домом, рассказали, что Артур часто покупал у них продукты на 1–1,5 тысячи рублей. В частности, он брал сок и сладости.

Какое наказание грозит родителям

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку, по итогам которой возбудила уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru, что отцу детей может грозить до 15 лет лишения свободы, если его признают виновным в похищении или незаконном лишении свободы.

«Сейчас правоохранительные органы должны разобраться во всех обстоятельствах этой истории. На мужчину могут завести дело по нескольким статьям. Если выяснится, например, что он незаконно лишил этих детей свободы, то можно говорить о преступлении, предусмотренном ст. 127 УК РФ „Незаконное лишение свободы“. Если он похитил этих детей, то его могут привлечь по ст. 126 УК. В этом случае мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы», — отметил Багатурия.

Адвокат добавил, что следователям предстоит проверить, имели ли место насильственные действия против детей. Багатурия подчеркнул, что уголовное дело могут завести и на мать мальчиков по статье об оставлении в опасности либо выписать ей административный штраф из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Подвал, где жила семья, в представлении ИИ

Троих мальчиков могут отправить в приемную семью. При этом в администрации Петербурга заявили, что это будет крайняя меня. Органы опеки будут решать данный вопрос после детального изучения ситуации.

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина не исключила, что мальчиков могут вернуть отцу или матери.

«В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку в отношении родителей, в отношении матери точнее, отец — не законный представитель. Это будет зависеть от результатов проверки правоохранительных органов, насколько мать готова [вернуть детей]», — сказал пресс-секретарь омбудсмена Алексей Буцайло «Форпосту».

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