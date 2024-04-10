Отец с тремя малолетними сыновьями жил в подвале в Петербурге МВД: в Петербурге задержали проживавшего в подвале с маленькими детьми отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец с тремя детьми в возрасте от двух до шести лет проживал в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Несовершеннолетних забрали и поместили в медучреждение, мужчину доставили в полицию для разбирательства.

Сотрудниками полиции было установлено, что в подвале дома вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей в возрасте от двух до шести лет, — говорится в сообщении.

Сообщение в правоохранительные органы поступило от неравнодушных местных жителей. Семья находилась в подвале дома № 14 по Московскому шоссе. Выяснилось, что дети жили и воспитывались в антисанитарных условиях. О ситуации уведомили органы опеки, проводится проверка.

Ранее в Москве у мусорных баков обнаружили без сознания 14-летнюю девочку, которая накануне ушла из дома и перестала выходить на связь с родителями. Кроме того, у нее на животе были следы уколов. Подростка доставили в медучреждение. Там рассказали, что пострадавшая не была изнасилована. Пока остается неизвестным, что за препарат ей могли вколоть.

До этого в Ленобласти местная жительница в состоянии алкогольного опьянения толкнула под электричку двух школьниц. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и хулиганстве.