Стало известно о состоянии найденной у мусорных баков в Москве школьницы Найденная возле мусорных баков в Москве школьница не была изнасилована

Найденная у мусорных баков в Москве семиклассница со следами уколов не была изнасилована, сообщил NEWS.ru сотрудник больницы, куда поступила пострадавшая девочка. Однако, по его словам, пока неизвестно, что за препараты могли ей вколоть.

Учитывая медосмотр, изнасилования там не было. Девушка жива, но сейчас она в тяжелом состоянии. Что за уколы там, тоже пока неизвестно, выясняем, — сказал спикер.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 14-летняя девочка ушла из дома в Люберцах и перестала выходить на связь с родителями 7 апреля. Ее поиски сразу результата не дали. Девочку нашел дворник утром следующего дня — она без сознания лежала у мусорных баков на улице 2-й Вольской в Некрасовке.

На прошлой неделе шестилетнему мальчику понадобилась госпитализация после переохлаждения. Как оказалось, ребенок ушел из дома и провел всю ночь в лесу на морозе в поселке Хрустальный в Приморском крае. Уточняется, что ребенок исчез с придомовой территории частного дома, когда родители ненадолго оставили его без присмотра. Ребенка искали и полицейские, и местные жители с волонтерами.

До этого пятилетняя девочка, пропавшая без вести в Новосибирске вместе с 39-летней матерью, была обнаружена мертвой. Тело ребенка найдено на окраине города, между Хилокским рынком и поселком Толмачево. По версии следствия, к смерти девочки может быть причастен таксист, который ограбил ее мать.