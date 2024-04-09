Девочку без сознания и со следами уколов нашли у мусорных баков в Москве SHOT: семиклассницу со следами уколов нашли без сознания в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Семиклассницу со следами уколов нашли в бессознательном состоянии в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, родители почти двое суток искали пропавшего ребенка.

Как пишет SHOT, 14-летняя девочка 7 апреля около 18:00 ушла из дома в Люберцах и перестала выходить на связь с родителями. Мать с отцом начали поиски и обратились за помощью. Как сообщил SHOT, девочку около 10:00 8 апреля нашел дворник — она без сознания лежала у мусорных баков на улице 2-й Вольской в Некрасовке.

Девочку госпитализировали. В SHOT уточнили, что на животе ребенка врачи обнаружили следы от уколов. В настоящее время специалисты выясняют, чем ставили уколы и кто их делал.

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