Пьяная жительница Ленобласти толкнула двух школьниц под электричку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Ленинградской области в состоянии алкогольного опьянения толкнула под движущуюся электричку двух школьниц на станции Саблино в Тосненском районе, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и хулиганстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По подозрению в совершении указанных преступлений задержана женщина 1988 года рождения, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности, — говорится в сообщении.

Спасти пострадавших смог 17-летний молодой человек, который находился рядом. Он не допустил гибели девушек, а также отвлек внимание злоумышленницы на себя: она начала грубить юноше, после чего ударила его по лицу. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее полицейские задержали мужчину, который столкнул свою бывшую возлюбленную под поезд на станции метро «Войковская» в Москве. Девушка успела сгруппироваться и упала в желоб между рельсами. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.