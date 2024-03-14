В Москве задержан мужчина, столкнувший бывшую возлюбленную под поезд метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который столкнул свою бывшую возлюбленную под поезд на станции метро «Войковская» в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления Следкома. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении.

Задержанный толкнул пострадавшую перед приближающимся составом, девушка успела сгруппироваться и упала в желоб между рельсами. На допросе злоумышленник рассказал, что причиной поступка стало расставание с потерпевшей. Отмечается, что серьезных травм девушке удалось избежать, машинист успел экстренно затормозить.

Ранее, 8 марта, мужчина с ножом напал на девушку на станции метро «Площадь Революции». По словам очевидцев, пострадавшая зашла в вагон вся в крови. Нападавшего задержали. 23-летний мужчина набросился на девушку с ножом, нанося удары по голове и шее, позднее его задержали. Причиной нападения стал отказ девушки проводить ее до дома.