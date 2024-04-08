Мизулина предупредила об опасности общения детей с незнакомцами в соцсетях

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила об опасности общения детей с незнакомцами в социальных сетях. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что собеседники могут мстить несовершеннолетним, если те реагируют на их сообщения не так, как ожидалось. Также незнакомцы могут вовлечь ребенка в незаконную деятельность.

Могут мстить, если каким-то образом отвечаешь неправильно, не то, что они хотят услышать, и это могут быть массовые звонки, преследования, сватинг, другие проблемы. <...> Ну и вторая проблема, что если дети положительно на эти сообщения ответили, то их, к сожалению, могли привлечь и за соучастие в террористической деятельности, — пояснила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что родителям важно научить ребенка не публиковать большое количество личной информации. Мизулина уточнила, что многие дети ведут Telegram-каналы, в которых рассказывают о своей жизни: о том, где они находятся, чем занимаются, с кем общаются. По ее словам, эту информацию могут использовать «разные нехорошие люди».

Психолог Константин Ульяновский ранее рассказал, что вербовка детей для совершения терактов проводится плавно. По его словам, преступники очень редко пишут прямым текстом, хочет ли несовершеннолетний поучаствовать в террористическом акте: они стараются сделать так, чтобы ребенок не успел осознать происходящее.