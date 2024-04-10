В Госдуме раскритиковали омбудсмена Митянину из-за истории с детьми-маугли Депутат Останина осудила омбудсмена Митянину из-за истории с «мальчиками-маугли»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуации, подобные той, что произошла в Санкт-Петербурге, где в подвале обнаружили трех «детей-маугли», требуют безотлагательной реакции, заявила в разговоре с NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства и материнства Нина Останина. По ее словам, омбудсмену Анне Митяниной следует сделать акцент на таких случаях, а не на мультфильме «Маша и Медведь».

Мне кажется странным, что уполномоченный по правам ребенка выясняет, что делает героиня детского мультфильма «Маша и Медведь» вместо того, чтобы разбираться в подобных историях. Лучше бы она занялась решением проблем тех детей, которые оказались в Питере в таком бедственном положении, — заявила Останина.

Она отметила, что планирует пригласить сотрудников следственного аппарата, чтобы выяснить детали случившегося и оказать помощь этим детям. Парламентарий заверила, что вопрос не будет отложен.

Мы благодарны, что журналисты сообщают нам о подобных историях. Чем оперативнее мы вместе будем реагировать на такие темы, тем больше проблем удастся решить и помочь большему количеству людей, — заключила депутат.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что отец с тремя детьми в возрасте от двух до шести лет проживал в подвале дома на Московском шоссе в антисанитарных условиях. О ситуации правоохранителям рассказали неравнодушные местные жители. Несовершеннолетних забрали и поместили в медучреждение, мужчину доставили в полицию для разбирательства.