Врач бросила работу ради внуков, чьи родители погибли в «Крокусе» RT: врач бросила работу ради внуков, потерявших родителей в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

В Мытищах простились с парой, погибшей при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», передает RT. Их детей на воспитание взяла бабушка, которой пришлось бросить работу в больнице. Она узнала о случившемся из новостей, а позже увидела имена близких в списке жертв.

Конечно, я надеялась, что они выживут. Но чуда не случилось. Катя с Пашей отравились угарным газом, погибли. Добрые, веселые, они очень любили друг друга, детей. Мечтали в будущем заработать на свою квартиру, детям купить жилье, — рассказала пенсионерка.

На одном из видео из «Крокуса» бабушка увидела родителей внуков — тогда дочь и ее муж спускались по лестнице в толпе. Пенсионерка взяла воспитание детей на себя, однако она переживает, что не сможет осуществить мечту погибших супругов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о выплатах детям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Глава региона отметил, что они будут получать пособия ежемесячно. Кроме того, близким жертв трагедии выплатят по 3 миллиона рублей. По миллиону получат пострадавшие, которые находятся в стационаре. Также 500 тысяч рублей обещали гражданам на амбулаторном лечении.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» хотели нанести ущерб единству России. По его словам, к такому выводу можно прийти на основании данных, которые дает следствие. Других целей быть не может, утверждает глава государства.