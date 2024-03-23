Детям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» пообещали выплаты Воробьев: дети жертв теракта в «Крокусе» будут получать ежемесячные выплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» получат выплаты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. По его словам, они будут осуществляться ежемесячно.

Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии, — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметил Воробьев, близким погибших выплатят по три миллиона рублей. По одному миллиону получат пострадавшие, которые находятся в стационаре. Также по 500 тысяч рублей выделят в пользу граждан на амбулаторном лечении.

Губернатор добавил, что власти в обязательном порядке компенсируют расходы на захоронение, а также урегулируют юридические вопросы.

Ранее Следственный комитет назвал обновленное число жертв теракта в подмосковном Красногорске. По данным ведомства, погибли 93 человека. Следователи отмечают, что это число еще возрастет. Отмечается, что некоторые погибшие скончались из-за отравления продуктами горения в результате крупного пожара, который охватил здание после стрельбы.

Вечером в пятницу, 22 марта, в Подмосковье произошел теракт. Группа людей в составе не менее пяти человек устроила стрельбу и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл».