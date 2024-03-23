Названы суммы выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокусе» Воробьев: семьям погибших при теракте в «Крокусе» выплатят по 3 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семьи погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» получат по 3 млн рублей, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, находящимся в стационаре пострадавшим выплатят по 1 млн рублей, а раненые, которые лечатся амбулаторно, получат по 500 тысяч рублей.

Вместе с правительством Москвы приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в Крокусе. По 3 млн рублей — близким погибших. По 1 млн рублей — пострадавшим, которые находятся в стационаре. По 500 тыс. рублей — пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно, — написал Воробьев.

Глава региона добавил, что зарегистрированные в Подмосковье дети, чьи мать или отец погибли при теракте, будут получать ежемесячные выплаты. Кроме этого, власти компенсируют расходы на захоронение всех жертв трагедии и урегулируют юридические вопросы.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал чудовищным теракт в «Крокус Сити Холле». Он выразил глубокие соболезнования близким и родным погибших в трагедии, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его словам, организаторы и исполнители атаки не останутся безнаказанными.