В Приднестровье женщина угощала детей выпечкой с крысиным ядом

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Наблюдающаяся у психиатр женщина в Тирасполе угостила девочку булочкой с крысиным ядом, передает пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ребенок был доставлен в Республиканский центр матери и ребенка с подозрением на отравление. Инцидент произошел утром 9 апреля в Екатерининском парке, когда родители ненадолго упустили дочь из вида.

В руках двухлетней малышки была булочка, которую она успела надкусить. Внимание родителей насторожил сам факт, что ребенку без их ведома посторонний человек дал еду. Также внимание привлек резкий запах ацетона, исходящий от мучного изделия. Внутри были непонятные гранулы синего цвета, — сообщили в МВД.

По данным правоохранителей, задержанная 34-летняя подозреваемая угощала отравленными булочками и других детей. Известно, что она также наблюдалась у нарколога и состоит на учете как неблагополучный родитель.

13 марта в городе Полевском Свердловской области двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком, который нашла в вещах сожителя матери. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики диагностировали судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление.