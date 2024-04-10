Адвокат объяснил, что грозит родителям найденных в подвале детей-маугли Адвокат Багатурия: отцу трех детей-маугли может грозить до 15 лет тюрьмы

На отца трех мальчиков-маугли, найденных недавно в подвале питерского дома, могут завести дело по нескольким статьям уголовного кодекса, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы, если его признают виновным в похищении или незаконном лишении свободы.

Сейчас правоохранительные органы должны разобраться во всех обстоятельствах этой истории. На мужчину могут завести дело по нескольким статьям. Если выяснится, например, что он незаконно лишил этих детей свободы, то можно говорить о преступлении, предусмотренном ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Если он похитил этих детей, то его могут привлечь по ст. 126 УК. В этом случае мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, — рассказал Багатурия.

Адвокат добавил, что за насильственные действия сексуального характера мужчину могут привлечь по уголовной статье 131 «Изнасилование», статье 132 «Домогательство до совершения полового акт» или по статье 133 «Понуждение к действиям сексуального характера».

Если же насильственных действий он над мальчиками не совершал, ему могут выдать направление на психиатрическое лечение, потому что держать детей в таких условиях неправильно. Кроме того, уголовное дело могут завести на мать детей по статье об оставлении в опасности, либо выписать административный штраф из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, — пояснил Багатурия.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что отец с тремя детьми в возрасте от двух до шести лет проживал в подвале дома на Московском шоссе в антисанитарных условиях. О ситуации правоохранителям рассказали неравнодушные местные жители. Несовершеннолетних забрали и поместили в медучреждение, мужчину доставили в полицию для разбирательства.