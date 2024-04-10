Юрист раскрыл, что грозит родителям помочившегося на памятник ВОВ мальчика Юрист Хаминский: родителей помочившегося на памятник мальчика могут лишить прав

Родителям мальчика, который справил нужду на Курган Бессмертия, может грозить административная ответственность за ненадлежащее воспитание, заявил в беседе с NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, вопрос о лишении родительских прав будет решать суд. Юрист подчеркнул, что ребенок при этом не подлежит ни уголовной, ни административной ответственности.

Мальчик не подлежит ни уголовной, ни административной ответственности, а для родителей существует статья 5.35 кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за ненадлежащее воспитание или содержание детей. Вопрос о лишении родительских прав будет решаться в судебном порядке, будут учтены все обстоятельства. Если судом будет установлено, что родители не справляются со своими обязанностями, то ребенок будет изъят и помещен в специализированное детское учреждение, — сказал Хаминский.

Инцидент с помочившимся на Курган Бессмертия ребенком произошел в Брянске. В Сети появилось видео, как мальчик встал на возвышение и начал справлять нужду на траву рядом с монументом, созданным в честь советских солдат, защищавших город во время Великой Отечественной войны. К осквернению памятника может быть причастна семья из села Мошонки Калужской области, которая переехала в Брянск. Полиция проводит проверку.