Появились снимки из подвала в Петербурге, где жил отец с детьми-маугли SHOT опубликовал фото из подвала дома в Питере, где отец жил с тремя детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал фотографии из подвала девятиэтажки в Питере, где отец жил с тремя детьми-маугли. В момент приезда надзорных органов мальчики сидели за компьютером. На снимках видно, что отец даже соорудил импровизированный санузел с унитазом и раковиной.

Семья проживала в подвале дома № 14 по Московскому шоссе. На фото можно разглядеть, что мужчина оснастил «жилище» раскладушками, столами и диванами. На пол постелил линолеум и ковры. Ему удалось подключиться к общей энергосети и канализации.

Известно, что мать мальчиков уехала с новым бойфрендом, сейчас ее пытаются найти органы опеки. Женщину ранее уже привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее стало известно, что отец с тремя детьми в возрасте от двух до шести лет проживал в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге. Пресс-служба регионального управления МВД уточнила, что несовершеннолетних забрали и поместили в медучреждение, а мужчину доставили в полицию для разбирательства. Выяснилось, что дети жили и воспитывались в антисанитарных условиях. О ситуации уведомили органы опеки, проводится проверка.

До этого в Москве у мусорных баков обнаружили без сознания 14-летнюю девочку, которая накануне ушла из дома и перестала выходить на связь с родителями. Кроме того, у нее на животе были следы уколов. Подростка доставили в медучреждение. Там рассказали, что пострадавшая не была изнасилована. Пока остается неизвестным, что за препарат ей могли вколоть.