Уложила в банку без воды и стерилизации! Овощное ассорти по-болгарски!

Уложила в банку без воды и стерилизации! Овощное ассорти по-болгарски!

Туршия по-болгарски — хрустящее овощное ассорти. Когда летний урожай овощей на пике, самое время приготовить туршию — традиционный балканский салат-ассорти, который покоряет своей простотой и насыщенным вкусом. Этот рецепт я привезла из Болгарии, где местные хозяйки уже много поколений сохраняют летние овощи именно таким способом. Особенность туршии в том, что овощи маринуются в собственном соку, сохраняя хрусткость и свежий вкус.

Начните с подготовки овощей. Вам понадобятся: 2 молодых кабачка, 2 патиссона, 3 болгарских перца, 5–6 огурцов, 2 моркови, небольшой кочан цветной капусты. Все овощи тщательно промойте. Кабачки и патиссоны нарежьте толстыми кружочками, перец — широкими полосками, огурцы — четвертинками вдоль, морковь — кружочками, цветную капусту разберите на соцветия.

В большую эмалированную кастрюлю или пищевой контейнер укладывайте овощи слоями, пересыпая каждый слой смесью соли (1 ст. л. на 1 кг овощей), 1 ч. л. сахара, 3–4 зубчиками нарезанного чеснока, веточками укропа и сельдерея. Добавьте 5–7 горошин черного перца и 2–3 лавровых листа для аромата.

Сверху положите плоскую тарелку и установите гнет (например, банку с водой). Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня. За это время овощи пустят сок и будут полностью в нем погружены. Ежедневно протыкайте овощи деревянной палочкой, чтобы выпускать образующиеся газы.

Через 3 дня разложите туршию по стерильным банкам вместе с рассолом, закройте капроновыми крышками и храните в холодильнике. Для более длительного хранения можно пастеризовать: прогрейте банки при 80 °C 15–20 минут, затем закатайте.

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