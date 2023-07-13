Уклонистам предложили запретить доступ к «Госуслугам» и МФЦ Правовед Рожнов предложил лишить уклонистов доступа к «Госуслугам» и МФЦ

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За неявку в военкомат по повестке нарушителям ограничили право управлять автомобилем, однако эта мера может оказаться неэффективной, и тогда понадобятся другие способы воздействия на уклонистов, считает доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он предложил также лишить их доступа к «Госуслугам» и МФЦ.

Можно будет наложить на них ограничения, связанные с получением государственных услуг через МФЦ и сайт «Госуслуги». Перспектива остаться без нужных справок и выписок, невозможность оформить необходимые документы может оказать серьезное воспитательное воздействие на уклонистов и сподвигнуть их к тому, чтобы все-таки явиться в военкомат, — отметил правовед.

Он отметил, что при нынешнем уровне цифровизации эта задача легко осуществима с технической точки зрения: военкоматы направляют в МФЦ информацию об уклонисте, а когда он приходит в отделение и предъявляет паспорт, сотрудник видит его в черном списке и отказывает в услуге.

По мнению социолога, профессора Липецкого филиала Финуниверситета при правительстве РФ Тимофея Башлыкова, эта инициатива заслуживает внимания, но нуждается в доработке. Эксперт уточнил, что база уклонистов должна быть единой для всей страны, иначе нарушители будут уезжать в соседние города или регионы и получать нужные им услуги там.

«В целом подобный запрет может вынудить определенный небольшой процент скрывающихся от призыва исполнить свой гражданский долг», — заключил Башлыков.

Порядок ограничения водительских прав для уклонистов начал действовать в России с 11 июля. С этого дня те, кто не явился в военкомат в установленные сроки, не смогут сдавать экзамен на право вождения и получать такой документ взамен устаревшего.