Супруга Грачевского рассказала о тяжёлом состоянии мужа

Жена режиссёра и сценариста Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала об ухудшении состояния мужа на фоне заражения коронавирусом.
В реанимацию необходимо было его помещать, — цитирует женщину MK.RU.
Белоцерковская попросила журналистов не беспокоить её мужа, так как «расспросы о здоровье могут это самое здоровье ухудшить».
31 декабря стало известно, что Бориса Грачевского перевели в реанимацию. Об этом рассказали в справочной службе медицинского учреждения, куда госпитализировали режиссёра. 71-летний Грачевский знаменит как автор картин «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония».
Екатерина Белоцерковская опубликовала совместное фото с супругом, отметив в комментарии, что они вместе прошли очень многие испытания, пройдут и это. Пользователи Сети пожелали Борису Грачевскому выздоровления, а также выразили надежду, что с ним всё будет в порядке и он скоро вернётся к своим близким.
За последние дни ряд известных артистов оказались в больнице с коронавирусом. Так, сообщалось, что заболела композитор Александра Пахмутова вместе с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Кроме того, по-прежнему находится в реанимации актриса, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, писал NEWS.ru.