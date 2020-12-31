Супруга Грачевского рассказала о тяжёлом состоянии мужа

https://static.news.ru/photo/12f88b92-4b5d-11eb-a878-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: boris_grachevsky/instagram.com

Жена режиссёра и сценариста Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала об ухудшении состояния мужа на фоне заражения коронавирусом.

В реанимацию необходимо было его помещать, — цитирует женщину MK.RU.

Белоцерковская попросила журналистов не беспокоить её мужа, так как «расспросы о здоровье могут это самое здоровье ухудшить».

31 декабря стало известно, что Бориса Грачевского перевели в реанимацию. Об этом рассказали в справочной службе медицинского учреждения, куда госпитализировали режиссёра. 71-летний Грачевский знаменит как автор картин «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония».

Екатерина Белоцерковская опубликовала совместное фото с супругом, отметив в комментарии, что они вместе прошли очень многие испытания, пройдут и это. Пользователи Сети пожелали Борису Грачевскому выздоровления, а также выразили надежду, что с ним всё будет в порядке и он скоро вернётся к своим близким.

За последние дни ряд известных артистов оказались в больнице с коронавирусом. Так, сообщалось, что заболела композитор Александра Пахмутова вместе с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Кроме того, по-прежнему находится в реанимации актриса, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, писал NEWS.ru.