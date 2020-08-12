Суд перенёс заседание по делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/2f5aa59a-dc6d-11ea-b4dd-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы отложил заседание суда по делу Михаила Ефремова в связи с его госпитализацией, заявила судья Елена Абрамова. Мероприятие перенесли на 18 августа. Очередное слушание должно было состояться утром 12 августа. Актёру стало плохо ещё 11 августа по дороге в Пресненский суд. Его срочно доставили в больницу, где артисту поставили предварительный диагноз «инсульт».

В связи с госпитализацией Ефремова ставится вопрос об отложении судебного заседания... Отложить на 10 часов 18 августа, — цитирует инстанцию РИА Новости.

12 августа в суд приехали все участники процесса, кроме актёра. Адвокаты рассказали, что пока не владеют актуальной информацией о состоянии здоровья Ефремова.

По словам адвоката Александра Почуева, возможное заболевание фигуранта может затянуть дело, ведь артисту не удастся участвовать в заседаниях суда. Однако инцидент с артистом, которому стало плохо около суда, не обязательно приведёт к тому, что подсудимый избежит наказания, его исполнение могут перенести до полного выздоровления Ефремова.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади Москвы 8 июня. Находясь за рулём Jeep Grand Cherokee, актёр выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водитель Сергей Захаров позже умер в больнице. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёру грозит до 12 лет тюрьмы. Вину в ДТП он не признаёт, так как «ничего не помнит».

Ранее NEWS.ru сообщал, что к ухудшению состояния здоровья Михаила Ефремова, которого прямо из здания суда увезла скорая помощь, могли привести алкоголь, стресс и нехватка сна. Об этом заявил профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов. По его словам, все эти факторы могли спровоцировать инсульт. Эксперт добавил, что в случаях, когда речь идёт о временном нарушении кровообращения в мозге, пациент может вернуться в нормальное состояние.