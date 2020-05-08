СПЧ просит ФСИН наладить связь заключённых с правозащитниками

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил во ФСИН письмо с рекомендациями по взаимодействию общественных наблюдательных комиссий с администрациями исправительных учреждений во время пандемии коронавируса.
Документ направлен на обеспечение эффективности и безопасности работы ОНК,
Совет просит разрешить заключённым звонить на горячую линию ОНК или одному из её членов, а также выдавать бесплатные бланки писем в комиссию. Также рекомендуется создать условия для встречи правозащитников с арестантами на территории учреждений через стекло или видеоконференции.
Кроме того, СПЧ просит предоставлять по запросу информацию о местонахождении заключённых или направлять код для доступа к этой информации через СМС и электронную почту непосредственно родственникам.
Как писал NEWS.ru, с того момента, как коронавирус проник в Россию и ситуация с заболеваемостью получила статус эпидемии, правозащитники забили тревогу. Опасения у них вызвала возможность повального распространения болезни в замкнутых сообществах — в исправительных колониях и СИЗО, а также ущемление прав осуждённых в рамках «профилактических мероприятий». Кроме того, они хотели видеть достоверную статистику по числу заболевших в тюрьмах. Но картина остаётся непрояснённой до сих пор.
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