СПЧ просит ФСИН наладить связь заключённых с правозащитниками

https://static.news.ru/photo/d079cc10-9165-11ea-9e26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил во ФСИН письмо с рекомендациями по взаимодействию общественных наблюдательных комиссий с администрациями исправительных учреждений во время пандемии коронавируса.

Документ направлен на обеспечение эффективности и безопасности работы ОНК, передаёт «Интерфакс».

Совет просит разрешить заключённым звонить на горячую линию ОНК или одному из её членов, а также выдавать бесплатные бланки писем в комиссию. Также рекомендуется создать условия для встречи правозащитников с арестантами на территории учреждений через стекло или видеоконференции.

Кроме того, СПЧ просит предоставлять по запросу информацию о местонахождении заключённых или направлять код для доступа к этой информации через СМС и электронную почту непосредственно родственникам.

Как писал NEWS.ru, с того момента, как коронавирус проник в Россию и ситуация с заболеваемостью получила статус эпидемии, правозащитники забили тревогу. Опасения у них вызвала возможность повального распространения болезни в замкнутых сообществах — в исправительных колониях и СИЗО, а также ущемление прав осуждённых в рамках «профилактических мероприятий». Кроме того, они хотели видеть достоверную статистику по числу заболевших в тюрьмах. Но картина остаётся непрояснённой до сих пор.