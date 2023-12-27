Сохранить пальцы и глаза: как выбрать и правильно запустить фейерверк

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фейерверки — неотъемлемый атрибут Нового года. Но именно с ними связаны самые серьезные новогодние травмы: игнорируя меры безопасности или выбирая бракованную пиротехнику, люди рискуют остаться без пальцев или глаз. О том, как выбрать качественный фейерверк и запустить его без последствий для себя и окружающих, — в материале NEWS.ru.

Где покупать пиротехнику

Всю пиротехнику разделяют на пять классов. Фейерверки IV и V классов предназначены для профессионалов, запускать их можно только с разрешения властей. Для всех остальных — салюты и петарды первых трех классов. У такой пиротехники отсутствует ударная волна, а радиус опасной зоны не превышает 30 метров.

Лицензия на продажу бытовой пиротехники не требуется, но к магазинам все же есть ряд требований. Например, фейерверки нельзя хранить вместе с другими товарами, они должны быть защищены от солнца и осадков. А торговое помещение (например отдел магазина) не может быть меньше 25 квадратных метров и находиться в жилом доме.

За салютом лучше идти в специализированный магазин. Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует покупать пиротехнику с рук, на рынках и в местах стихийной торговли. В помещении, где хранится товар, не должно быть, с одной стороны, слишком влажно, с другой — слишком сухо. Опасно, когда температура воздуха в месте хранения огнеопасных развлечений выше +30 градусов.

Как выбрать качественный фейерверк

Все пиротехнические изделия в России (даже I–III классов) должны быть сертифицированы. Поэтому, если в подлинности есть сомнения, следует попросить у продавца следующие документы:

сертификат соответствия требованиям безопасности;

товарно-сопроводительную документацию (например сертификат подлинности).

Также, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, важно обратить внимание на упаковку. Если она деформирована или вскрыта — от покупки лучше воздержаться. На коробке должны быть указаны срок годности, адрес и телефон производителя. Информация о производителе должна совпадать с той, что указана в документах.

Срок годности фейерверка не должен быть истекшим, иначе при запуске пиротехническое изделие может повести себя непредсказуемо. Насторожиться следует и в том случае, если надломан фитиль или на упаковке есть следы подтеков.

«Во-первых, фейерверки нужно покупать в проверенных местах. Во-вторых, они должным быть от известных производителей, потому что они точно будут соответствовать нормам безопасности», — подчеркнул в разговоре с NEWS.ru инструктор по первой помощи спасатель Максим Штыб.

К каждому фейерверку должна быть приложена инструкция (она может быть нанесена на коробку). В ней производитель указывает информацию об опасности своего изделия, рекомендации и ограничения по запуску.

Как указывает Роспотребнадзор, по запросу покупателя продавец пиротехники обязан показать на видео интересующий фейерверк в действии. Если товар сертифицирован, то продавец легко продемонстрирует соответствующий видеоролик: поставщики предоставляют свою продукцию вместе с видеокаталогами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где запускать салют

Для запуска фейерверков МЧС рекомендует выбирать просторную, пустую площадку. Поблизости (в радиусе не менее 50 метров) не должно быть домов, машин, деревьев и других склонных к возгоранию предметов.

Постановлением правительства установлен перечень мест, где запускать салют запрещено. К ним относятся:

любые здания и помещения;

крыши и балконы домов;

территории возле взрывоопасных или пожароопасных объектов (например нефте- или газопроводов, линий электропередачи);

кладбища;

религиозные сооружения;

заповедники, национальные парки и заказники;

объекты культурного наследия.

Как безопасно запускать фейерверки

Главная рекомендация при запуске пиротехники — строго следовать приложенной инструкции, отмечает спасатель Максим Штыб. Если это укрепляемый в почве фейерверк, то он должен стоять строго под углом 90° к земле.

«Если фейерверк не сработал — в течение 15 минут подходить к нему опасно, потому что может быть задержка старта. Обычно все срабатывает в течение трех минут, но лучше взять с запасом. Бывает, что люди подходят посмотреть — и оно в лицо им вылетает», — предупредил собеседник NEWS.ru.

Штыб обратил особое внимание на то, что, если фейерверки запускаются с земли (например ракеты), запрещено делать это с рук: несоблюдение правил чревато ожогами и взрывными травмами.

В МЧС дают следующие рекомендации по безопасной эксплуатации пиротехники:

не наклоняться над фейерверком при поджигании фитиля;

не запускать салют в ветреную погоду;

не запускать фейерверк в нетрезвом состоянии;

на всякий случай с собой следует брать огнетушитель.

Отработавшую пиротехнику следует правильно утилизировать. Сжигать ее нельзя. Упаковку (в которой могут быть остатки горючих веществ) МЧС советует на два дня поместить в воду, после этого ее можно выкинуть вместе с другими бытовыми отходами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие бывают травмы от пиротехники

Врач травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в разговоре с NEWS.ru выделил три распространенных вида травм при запуске фейерверков: минно-взрывные травмы, травмы глаз или лица, черепно-мозговые травмы (ЧМТ).

Первые чаще всего случаются, когда фейерверк держат в руках: он взрывается, рвет кисть или даже отрывает пальцы. Вторые — когда салюта не случилось, а человек решает выяснить почему: в таком случае можно даже остаться без глаз.

«У нас был пациент, который решил так посмотреть, и последняя штука (последний заряд. — NEWS.ru) просто вылетела ему в глаз и стала причиной тяжелой черепно-мозговой травмы. Реабилитация заняла шесть месяцев. Глаза он лишился», — рассказал Терновой.

Также можно получить ожоги. Но они, как и ЧМТ, не случаются сами по себе, а обычно сопряжены непосредственно со взрывом.

Как оказать человеку первую помощь

Если травма сопровождается кровотечением (если, например, оторвало палец или конечность), то первое, что нужно сделать, — наложить жгут и закрыть рану чистыми простынями, салфетками или другой тканью. Затем пострадавшему следует дать любое обезболивающее, которое найдется под рукой, и вызвать скорую помощь.

При ожогах порядок действий похож, но не требуется жгут: нужно закрыть рану чистой тканью, дать обезболивающее и вызвать врачей. Вне зависимости от типа травмы пострадавшему нельзя давать переохладиться, подчеркнул Терновой.

«Можно отнести человека в машину. У меня, например, в автомобиле лежит одеяло из фольги. Оно стоит три копейки и места не занимает, а в таких ситуациях может помочь. Или отнести человека в дом, если он близко. Но если это в городе произошло, то лучше сразу вызывать скорую — она быстрее приедет, чем вы успеете помочь», — отметил врач.

Что касается оторванного пальца, то спасти его можно, если положить в емкость со льдом или снегом. После этого следует сразу поехать в больницу: у врачей есть максимум два часа на то, чтобы пришить палец обратно.

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