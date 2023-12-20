Девятилетнему мальчику из Нальчика взрывом петарды оторвало пальцы на руке

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Девятилетнему ребенку оторвало пальцы на левой руке из-за игры с петардами в Нальчике, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его данным, мальчик нашел дома пиротехнику и, не спросив разрешения у мамы, пошел во двор играть с находкой. В какой-то момент одна их петард взорвалась в руках ребенка.

Мальчика срочно доставили в больницу. Врачи попытались спасти все пальцы, однако безымянный и мизинец восстановить не удалось, а средний уцелел только частично. Ребенок по-прежнему находится в отделении травматологии. Инцидентом заинтересовались сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее на Камчатке подросток был госпитализирован с различными травмами после того, как петарда упала ему на лицо и взорвалась. Школьник подбрасывал взрывоопасный предмет вверх, и произошла детонация. За несколько часов до инцидента сотрудники Госпожназора проводили в школе, где учится пострадавший, профилактическую беседу. Они объясняли, что подросткам и детям нельзя баловаться пиротехникой.

Управление МЧС напомнило, что на подобных изделиях есть надпись с пометкой о возрастных ограничениях, поэтому продавать несовершеннолетним эти опасные предметы нельзя. За нарушения требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.