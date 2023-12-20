На Камчатке петарда упала на лицо подростку и взорвалась МЧС: на Камчатке школьник попал в больницу после взрыва петарды на лице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Камчатке подросток был госпитализирован с различными травмами после того, как петарда упала ему на лицо и взорвалась, сообщает краевое управление МЧС. Школьник подбрасывал взрывоопасный предмет вверх, и произошла детонация.

Трагедией едва не закончились игры с петардой для подростка из села Анавгай. Мальчик 2008 года рождения играл с пиротехническим изделием и подбрасывал его вверх. В какой-то момент петарда упала на лицо школьника и взорвалась. Мальчик госпитализирован с различными травмами, — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что за несколько часов до инцидента сотрудники Госпожназора проводили в школе, где учится пострадавший, профилактическую беседу. Они объясняли, что подросткам и детям нельзя баловаться пиротехникой.

В ведомстве напомнили, что на подобных изделиях есть надпись с пометкой о возрастных ограничениях, поэтому продавать несовершеннолетним эти опасные предметы нельзя. За нарушения требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

В начале декабря 11-летний мальчик дома в отсутствие взрослых зажег петарду, которая взорвалась прямо у него в руках. Школьника с травмами доставили в больницу.