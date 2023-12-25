Россиянам напомнили о правилах безопасного запуска фейерверков Эксперт по выживанию Макеев: фейерверки нужно запускать вдали от жилых домов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фейерверки в новогодние праздники нужно запускать на открытой площадке и вдали от жилых домов, рассказал NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. По его словам, необходимо хорошо закрепить конструкцию и уйти на безопасное расстояние. Также перед запуском фейерверков важно обязательно ознакомиться с инструкцией по безопасности.

Запускать нужно в комфортном месте, выдерживать безопасную дистанцию. Площадка должна быть открытой, не должно свисать никаких веток деревьев и проводов. Запускать нужно вдали от жилых домов, нередки случаи, когда фейерверки залетают в окна и форточки, случаются пожары. Только подожгли — и отойти, не суетиться, — сказал Макеев.

Ранее сотрудник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова заявила, что новогоднюю елку рекомендуется закреплять на подставке или в ведре с песком, проследив, чтобы ветви не касались стен и обогревательных приборов. Она пояснила, что нарушение этого правила может привести к пожару. Эксперт также подчеркнула, что использование ваты и свечей в качестве элементов декора для елки очень опасно. Старую гирлянду необходимо проверить на наличие повреждений. Если они обнаружатся, украшение использовать нельзя.