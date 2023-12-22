Юрист рассказал, как вернуть деньги за бракованный фейерверк Юрист Русяев: при покупке салюта нужно сохранять все чеки для возврата средств

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При покупке салюта или фейерверка нужно сохранять все чеки для вероятного возврата средств, если изделие окажется бракованным и не сработает, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что окажется не лишним наличие фотоснимков или видеороликов с неудачным запуском. По его словам, необходимо соблюдать технику безопасности: не приближаться к испорченному изделию последующие пять минут, после чего несработавший экземпляр рекомендуется погрузить в воду на несколько часов, чтобы исключить внезапный залп.

Со всеми имеющимися документами на данную пиротехнику, фото- и видеофиксацией, а также самим товаром вам следует обратиться в магазин, где совершена покупка. Напишите претензию в произвольной форме с изложением сути дела: когда и что было приобретено, ваше требование о возврате всех потраченных денежных средств и ссылки на соответствующие нормы законодательства о защите прав потребителей, — добавил Русяев.

По его словам, согласно п. 1 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», покупатель в случае обнаружения недостатков в товаре вправе по своему выбору потребовать замены товара, соразмерного уменьшения покупной цены или возврата уплаченных денежных средств. Собеседник подчеркнул, что в соответствии со ст. 22 закона требования об обмене либо о возврате товара подлежат удовлетворению продавцом в течение 10 дней со дня предъявления соответствующей претензии.

В претензии важно сделать упор на то, что данный бракованный товар был приобретен именно в фирменном/специализированном магазине, и вы сохранили абсолютно все чеки, упаковки и иные документы, относящиеся к данному товару. Приложите фото- и видеофиксацию. Укажите желаемый способ возврата средств: наличными, на банковскую карту и т. п., — отметил Русяев.

Юрист добавил, что в случае отказа или игнорирования претензий следует сразу обратиться в Роспотребнадзор и Службу по надзору в сфере защиты прав потребителей. Если магазин не исполнит требования Роспотребнадзора, можно подать в суд, где, при наличии всех доказательств, высока вероятность выиграть дело, подчеркнул Русяев.

Ранее адвокат Евгения Квартальнова также рассказала, что наземные фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты, а также салютные батареи можно запускать только в специально отведенных местах. Специалист уточнила, что подобные изделия следует использовать минимум в 20 метрах от людей, жилых домов и деревьев.