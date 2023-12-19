Россиянам назвали места, где можно запускать фейерверки и салютные батареи Адвокат Квартальнова: салюты можно запускать минимум в 20 метрах от жилых домов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наземные фейерверки и петарды, пиротехнические ракеты, а также салютные батареи можно запускать только в специально отведенных местах, рассказала NEWS.ru адвокат Евгения Квартальнова. По ее словам, подобные изделия следует использовать минимум в 20 метрах от людей, жилых домов и деревьев.

Наземные фейерверки и петарды, а также пиротехнические ракеты, салютные батареи и другие изделия II и III классов можно запускать только в специально отведенных местах. Их список есть на сайте регионального ГУ МЧС или горадминистрации. К ним серьезные требования — в радиусе 20 метров нет деревьев, людей и жилых домов, а над площадкой нет электрических проводов, — отметила Квартальнова.

Адвокат подчеркнула, что запускать фейерверки и другую пиротехнику разрешено только на улицах, вне любых зданий и помещений, исключением являются только хлопушки, бенгальские огни, холодные фонтаны и другая пиротехника I класса.

Ранее заслуженный спасатель России Игорь Томчук заявил, что одной из самых распространенных причин ЧП в новогодние праздники является запуск петард и фейерверков. Специалист отметил, что пожарам способствуют покупка несертифицированной пиротехники и несоблюдение элементарных правил безопасности.