Ребенку дверью оторвало палец в детсаду Приамурья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В детском саду № 7 «Колосок» в поселке Поярково Михайловского района Приамурья одному из детей дверью оторвало фалангу пальца руки, сообщили в Прокуратуре региона. Ведомство подало иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 миллион рублей.

Инцидент произошел 6 сентября, когда ребенок находился в детском саду. Установлено, что воспитатель оставила детей без присмотра, так как помощник воспитателя была в отпуске. Заведующая детским садом также не предприняла меры по замещению отсутствующего сотрудника.

Кроме того, выявлено, что двери лестничных клеток в учреждении не оборудованы устройствами для автоматического закрывания. В связи с этим прокуратура вынесла представление о необходимости устранения обнаруженных нарушений.

Ранее подростки оторвали фалангу пальца однокласснику в одной из школ в селе Новожилкино Иркутской области. Спустя час пострадавший смог найти медсестру в столовой. За это время дети практически растоптали фалангу. При этом педагоги даже не убрали палец в лед, а просто положили его в пакет. Из-за этого школьник потерял оставшуюся часть фаланги — ее пришлось ампутировать.