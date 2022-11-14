В Иркутской области одноклассники оторвали школьнику палец

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Подростки оторвали фалангу пальца однокласснику в одной из школ в селе Новожилкино Иркутской области, сообщает Babr Mash. По информации канала, учителя знают, что 14-летнего школьника травят другие ученики, однако с проблемой буллинга не борются.

Инцидент произошел этой весной. Одноклассники оторвали школьнику фалангу, прижав палец дверью. Спустя час пострадавший смог найти медсестру в столовой. За это время дети практически растоптали фалангу. При этом педагоги даже не убрали палец в лед, а просто положили его в пакет. Из-за этого школьник потерял оставшуюся часть фаланги — ее пришлось ампутировать. Теперь он не может заниматься боксом и легкой атлетикой.

Инцидент быстро разошелся на мемы в стенах школы — одноклассники создавали чаты, шутили и смеялись над произошедшим. Учителя знали об издевательствах. Мать пострадавшего намерена привлечь педагогов к ответственности через суд.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин сказал, что травля и буллинг в российских школах являются основными причинами шутинга. Эксперт подчеркнул, что учителя не обращают внимания на ситуации, когда кого-то из учеников угнетают. По его словам, если бы люди не поощряли тех, кто бьет беззащитных, таких трагедий, как стрельба в Ижевске и Керчи, не было бы.