Врач назвал способы избежать последствий переохлаждения Врач Лапа: при переохлаждении есть два часа, чтобы предотвратить заболевание

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При переохлаждении у человека есть около двух часов, чтобы избежать возможного заболевания, заявила врач-терапевт Людмила Лапа в интервью радио Sputnik. Лапа отметила, что частой причиной переохлаждения является ношение недостаточно теплой обуви.

Когда ноги начинают мерзнуть, то сосуды сужаются, что приводит к нарушению микроциркуляции крови. Если это происходит, вирусные и бактериальные инфекции, которые организм раньше подавлял, начинают поднимать голову, — подчеркнула Лапа.

В случае замерзших ног врач настаивает на их немедленном согревании, иначе это может привести к простудному состоянию. Она отметила, что после переохлаждения у человека есть около двух часов до появления симптомов простуды. За это время важно быстро нагреться. В частности, врач советует выпить горячего чая, надеть теплые носки и шапку, а затем укрыться в постели. Лапа считает, что если организм успеет прогреться в течение этого времени, риск заболеть резко снизится.

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