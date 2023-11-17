Терапевт рассказала, как защитить губы во время морозов Терапевт Чиркова посоветовала пользоваться гигиеническими помадами в мороз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кожа губ легко пересыхает, поэтому их необходимо мазать гигиенической помадой перед прогулкой в морозную погоду, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, для сохранения здоровых губ также необходимо внести изменения в рацион питания. В частности, пользу несут продукты, содержащие в себе витамины А, Е и группы В. Врач подчеркивает, что дефицит этих веществ сразу отразится на состоянии губ.

В мороз откажитесь от матовой и стойкой помады, она может усилить обезвоживание. Пользуйтесь гигиеническими помадами и бальзамами, содержащими натуральные растительные масла и витамины. На ночь увлажняйте кожу, потом смазывайте маслом ши, жожоба, миндальным маслом и так далее, — рассказала Чиркова.

Она объяснила, что на губах нет сальных желез, поэтому они легко пересыхают. Кроме того, на них много нервных окончаний, что делает их более чувствительными к морозам. Некоторые люди предпочитают облизывать пересохшие губы во время холодов, однако такая методика лишь усилит высыхание и шелушение. Лучшим способом защиты губ является использование гигиенических помад.

Врач подчеркивает, что в морозную погоду не рекомендуется употреблять пищу на улице. Если же избежать этого не удалось, необходимо быстро обновить на губах гигиеническую помаду.

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