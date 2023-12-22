Погода в Москве и Петербурге: вернется ли зима, чего ждать на Новый год Синоптики предсказали погоду в Москве и Петербурге на Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погоду в Москве и Санкт-Петербурге продолжают определять теплые циклоны, предупреждают синоптики, однако воздух становится холоднее, вскоре зима сможет вернуться. Какая будет погода на неделе в Москве и Питере и что будет с погодой на Новый год?

Какая погода будет в Москве на неделе

Уже на выходные в Москву вернутся снегопады, которые принесут с собой временное похолодание и экстремально низкое атмосферное давление.

Однако затем ситуация начнет меняться. На католическое Рождество ожидаются отрицательные температуры, но температура все равно будет на 3–4 градуса выше климатической нормы. В дальнейшем москвичам стоит готовится к новой оттепели.

«В первые два дня новой недели днем уже минус 1–3 градуса и еще немного подсыплет снежку. В среду еврозима [оттепель] попробует еще раз вернутся в Первопрестольную, но получится это у нее слабо — на фоне небольшого снега температурный фон будет колебаться около нулевой отметки», — написал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вернется ли зима в Петербург

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов считает, что на ближайшее время погода в городе стабилизировалась. В течение следующей недели температура воздуха в Северной столице будет держаться в районе ноля градусов, а погоду будет определять циклон.

«Но есть и положительные моменты на предстоящий период. Атмосферные процессы сейчас так перестроились, что, хотя погоду и будут определять циклоны, но они станут более холодными. Все выпадающие осадки будут идти в виде снега», — отмечает Колесов в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, небольшие снегопады начнутся уже в выходные и «вся потерянная [зимняя] красота будет восстановлена». В последнюю неделю года ожидается периодический снег без метелей.

Будут ли снег и мороз на Новый год

Михаил Леус считает, что на Новый год жителям столицы стоит ждать возврата к климатической норме. Пока, по его словам, сделать точный прогноз трудно.

«Отрицательная температурная аномалия сменилась положительной. <...> Однако циклонические поставки атлантического тепла не бесконечны, и каждый последующий облачный вихрь несет в столицу все менее теплый воздух. <...> Склонны считать, что это будет последняя в уходящем году оттепель, а новогоднюю ночь мы проведем с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме: под звон курантов столбики термометров остановятся в диапазоне минус 4–9 градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению Александра Колесова, пока трудно определить, какая погода будет в Санкт-Петербурге на Новый год. Небольшое похолодание запустит «перестройку атмосферных процессов», которая может обернуться новой оттепелью.

Синоптик Юрий Куткевич считает, что погода на Новый год в Петербурге все-таки будет иметь «зимний характер».

«Температуры будут отрицательные, временами будет идти снег. Какой будет температура вокруг Нового года, сказать сложно. Пока предварительный прогноз: в районе от минус 4−8 градусов. Но это нужно будет еще уточнять», — заявил он изданию «Форпост».

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