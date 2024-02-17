Смерть Навального: последние новости 17 февраля, версии, мнения, реакции

Фото: Pavel Golovkin/AP/TASS

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО. Какие последние новости выходили об этом вчера и сегодня?

Как на смерть Навального отреагировала его семья

Жена Алексея Навального Юлия заявила, что не знает, «может ли верить сообщениям о смерти ее супруга», и дала понять о готовности вернуться в Россию из Германии.

«Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из госисточников в России», — сказала она на Мюнхенской конференции.

Мать оппозиционера Людмила Навальная отказалась принимать соболезнования в связи со смертью Алексея. В своих социальных сетях она написала, что не верит в смерть сына. Женщина пояснила, что видела его 12 февраля и он чувствовал себя хорошо.

Какие озвучены версии смерти Навального

После сообщения о смерти Алексея Навального RT со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщил, что причиной кончины оппозиционера стал оторвавшийся тромб. По данным источника, заключенный почувствовал себя плохо после прогулки, медики пытались реанимировать Навального, но не смогли. Официального подтверждения этому пока не было.

Бывший соратник оппозиционера Виталий Серуканов заявил NEWS.ru, что смерть Навального могла произойти на нервной почве. По его словам, они последний раз виделись в июле прошлого года.

«Последний раз я его видел в июле [2023-го] по видеосвязи. Как мне показалось, он был физически крепкий, но очень нервный, постоянно пытался оскорбить, толком ничего сказать не мог. <...> Могла быть внезапная смерть на нервной почве», — отметил Серуканов.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предположил, что смерть Навального стала следствием 27-го по счету срока в штрафном изоляторе. Журналист высказал мнение, что тромбоэмболия, от которой, предположительно, умер блогер, могла развиться от неподвижного образа жизни, малокалорийной еды, нехватки воздуха и постоянного холода.

Фото: АГН «Москва» Алексей Навальный

Кто мог стоять за смертью Алексея Навального

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в смерти Навального в исправительной колонии виноваты Вашингтон и Брюссель. Он обратил внимание, что причину кончины установят судмедэксперты и следствие, однако следует задать вопрос, кому выгодна смерть политика.

«Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО [Йенса Столтенберга] и руководства США до [канцлера Германии Олафа] Шольца, [премьера Великобритании Риши] Сунака и [президента Украины Владимира] Зеленского, — виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть», — сообщил Володин.

Депутат Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru сообщил, что Алексей Навальный был агентом Запада, а его смерть может быть провокацией в период выборной кампании в России.

«Алексей Навальный был агентом Запада. Боюсь, что это может быть провокацией. Я как раз ждал какое-то событие типа дела Скрипалей в ходе выборной кампании. И вот оно. Надо тщательно расследовать эту ситуацию. Не было ли это вызвано воздействием извне», — уточнил депутат.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru заявил, что смерть Алексея Навального — не самое важное из того, что сегодня происходит в мире. По его словам, нельзя позволить использовать кончину оппозиционера в интересах «западных кураторов».

«Смерть Навального — не самое важное, что сейчас меня волнует. Укронацисты совершают теракты в наших городах, Запад накачивает Украину оружием, от которого гибнут мирные жители, дети. Смерть человека — всегда беда, но использовать это в интересах западных кураторов не позволим», — сказал Слуцкий.

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