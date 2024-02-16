«Не самое важное»: Слуцкий о смерти Навального Слуцкий заявил, что нельзя позволить использовать смерть Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Смерть оппозиционного политика Алексея Навального — сейчас не самое главное, заявил глава ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий корреспонденту NEWS.ru. По его словам, нельзя позволить использовать смерть Навального в интересах «западных кураторов».

Смерть Навального — не самое важное, что сейчас меня волнует. Укронацисты совершают теракты в наших городах, Запад накачивает Украину оружием, от которого гибнут мирные жители, дети. Смерть человека — всегда беда, но использовать это в интересах западных кураторов не позволим, — заявил Слуцкий.

О смерти осужденного оппозиционера сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.

Здоровье политика могло подорвать слишком частое пребывание осужденного в штрафном изоляторе (ШИЗО), предположила член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. Она призвала провести тщательное расследование смерти Навального.

Представитель МИД России Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Алексея Навального саморазоблачительна. Она обращает внимание, что обвинения в смерти политика в адрес России появились раньше результатов судмедэкспертизы.